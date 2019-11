30 let svobody: manželství vydrží o třetinu déle než před listopadem 89

Češi vstupují do manželství uvážlivěji než před třiceti lety a nese to výsledky, vyplývá z dat Českého statistického úřadu. Věk nevěst a ženichů stoupl od revoluce zhruba o pět let a výrazně se prodloužila i průměrná délka manželství, z 10 let na 13,5 roku. Nejvíce se pak rozvádějí lidé, kteří v manželství prožili 20 a více let.