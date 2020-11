17. listopad 2020: Svátek svobody a demokracie bude letos ve znamení on-line přenosů

Na 17. listopad připadá v českém kalendáři „dvojsvátek“ Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva. Letos se vzpomínka na významné události let 1939 a 1989 kvůli pandemii koronaviru a nouzovému stavu přesouvá hlavně do virtuálního prostoru. Má to i své výhody: pestrý program lze sledovat z pohodlí domova.