Živnostníci platí na své penze minimum, ale zvýšení odmítají

„Důsledkem toho je odhadovaný důchod těchto pojištěnců pouze 8400 Kč a s takovým důchodem reálně hrozí, že spadnou do systému dávek,“ poukázalo v pracovním návrhu MPSV.

„Nastavení výpočtového základu OSVČ se proto musí změnit, aby se ve stáří ty osoby nedostávaly pod hranici chudoby, a také proto, aby jejich zapojení do základního důchodu bylo fér,“ podotkl úřad. Vyšší odvody živnostníků by zvedly celkový objem vybraných prostředků v důchodovém systému.

„Komise chce, aby se živnostníkům odvody vypočetly ze 75 procent rozdílu mezi příjmy a výdaji (nyní je to z 50 procent),“ uvedla v tiskové zprávě Hospodářská komora.

„Zároveň aby se jim i zvýšil minimální základ pro výpočet pojistného ze současných 25 na 40 procent průměrné mzdy. To jinými slovy znamená zvýšení daní,“ dodala Hospodářská komora.

„Sociální pojištění je v podstatě daň jako kterákoli jiná. Ačkoliv si živnostníci uvědomují nezbytnost důchodové reformy, pro OSVČ s nízkými příjmy by toto zvýšení odvodu bylo likvidační a vhánělo by je do šedé zóny,“ míní viceprezidentka Hospodářské komory Irena Bartoňová Pálková.