Zaměstnanci s nemocemi z povolání by si měli polepšit

Vyplývá to z návrhu nařízení vlády, který vypracovalo ministerstvo práce a sociálních věcí. Odůvodnilo to jednak navýšením penzí, jednak i změnami ve vývoji mzdové úrovně a životních nákladů. Státní rozpočet to u institucí, které nepodléhají zákonnému pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, vyjde na 445 tisíc korun a pojišťovny, které náhrady jinak vyplácejí, na 58,6 milionu korun.