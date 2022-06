Zájem o solární elektrárny roste, využít lze dotace

„V porovnání s loňskem nám vzrostl zájem zákazníků zhruba o sto procent,“ řekl Tibor Jonáš z firmy Envi energy Czech, která elektrárny dodává a montuje. Snaha zákazníků zabezpečit si levnější elektřinu do budoucna podle něj začala loni po krachu Bohemia Energy a podpořily ji pak dopady válečného konfliktu na Ukrajině.

Podobně hlásí velký zájem i Pavel Vachuška ze společnosti Solengen. Příčiny vidí podobně. „Před rokem 2021 byla fotovoltaika popelkou, zájem byl relativně malý,“ uvedl s tím, že jeho společnost se zaměřuje spíše na domácnosti. „Fotovoltaické elektrárny objednávají spíše lidé starší čtyřiceti let s vysokoškolským vzděláním,“ dodal.

„Oproti loňsku je u nás nárůst poptávek a smluv osminásobný,“ konstatoval Pavel Matějovič ze společnosti Schlieger. I on jej pozoruje napříč všemi segmenty. „V současnosti pak začíná ve velkém poptávka i u bytových domů,“ řekl.

Trojnásobnou poptávku po fotovoltaice oproti loňskému roku pak hlásí i ČEZ, a to především u firem a obcí. Ministerstvo životního prostředí pak schválilo z Modernizačního fondu dotace na projekty, z nichž velká část se týká výstavby menších fotovoltaických elektráren za více než 2,2 miliardy korun.

„Pokračuje tak podpora fotovoltaických elektráren, tentokrát těch menších do výkonu jednoho MW,“ uvedlo tiskové oddělení ministerstva.

Mít vlastní elektřinu do zásoby? Jde to

Oslovení dodavatelé pak svorně tvrdí, že se vzhledem k cenám elektřiny vyplatí téměř všem, a to i když ještě v současnosti mají ceny výhodně fixovány. „Nedoporučujeme to ale například na staré střechy, které jsou před spadnutím,“ říká Jonáš.

Vachuška a Matějovič pak konstatují, že důležitá je velikost střechy, kam se elektrárna namontuje, aby měla dostatečný výkon. U příliš malé mohou být úspory menší. „Zákazník by také měl mít spotřebu rovnoměrně rozloženou po celý rok, případně více spotřebovat v létě,“ dodal Vachuška.

I tak ale záleží na propočtech, návratnost se většinou odhaduje na pět až sedm let. To jsou ovšem odhady ještě z dob, kdy nebyl tak prudký nárůst cen za elektřinu.