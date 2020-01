Zájem o drahé kovy stoupá a s ním také ceny

Podle Lukáše Jankovského z portálu Zlataky.cz pohánějí „zlaté“ investice také obavy z toho, že tučné časy pomalu končí, i kdyby mělo přijít jen cyklické zpomalení. „Celkovou poptávku po zlatu ovlivňují tři druhy dílčí poptávky, a to výrobců šperků (55 procent), průmyslu (okolo 10 procent) a investorů (asi 35 procent),“ sdělil Jankovský.

„Podobný růst žlutý kov v posledních deseti letech zaznamenal v roce 2016,“ podotkl dále Jankovský a odhadl, že jeho cena by se mohla vyšplhat až k 1600 dolarům, což v přepočtu činí zhruba 36 800 korun za unci.

Loňský rok byl pro zlato hned několikrát rekordní, co se týče poptávky a cenových skoků, a předvánoční nákupní horečka to jen potvrdila. Nejen velcí boháči, kteří podle serveru Zlato.cz měli loni na drahé kovy nebývale velký apetit, ale i běžní střadatelé a spotřebitelé si pořizují buď spoření do zlata, anebo alespoň pár mincí.