Vysokoškolské koleje jsou plné, studenti hledají i mnohem dražší pronájmy

I přes mírný nárust cen pokojů na kolejích oproti minulým rokům, jsou ceny podstatně přijatelnější než nájemné v bytech. To v ČR vzrostlo za poslední rok v průměru o téměř čtyři procenta.

„Nejčastěji studenti poptávají byty do 40 m2 s nájmem do 14 tisíc v Praze, tj. zhruba šest až osm tisíc na lůžko. V Brně jsou nájmy zhruba o čtvrtinu nižší a například v Českých Budějovicích je standard do pěti tisíc korun na lůžko, zde ale poskytují koleje poměrně dobrou kapacitu ubytování, sdělil Právu provozní ředitel realitní společnosti Century 21 Tomáš Jelínek.