Většina Čechů ustála koronakrizi bez dopadů na jejich peněženky

Nenadálý výpadek příjmu by lidé nejčastěji řešili tím, že by sáhli do úspor, v průzkumu to uvedly dvě třetiny oslovených. Pětina lidí by hledala pomoc s financemi v rodině. O půjčku by svou banku požádalo pět ze stovky oslovených, stejný počet lidí by hledal pomoc u státu.