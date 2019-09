V Česku běžně pracují z domova jen čtyři lidé ze sta

„Alespoň občas si home office vezme přibližně 280 tisíc českých pracujících. To znamená zhruba tolik lidí, kolik žije v Plzni a Liberci dohromady. Ještě před deseti lety to bylo o 85 tisíc lidí méně,“ doplnil Jan Krupička z projektu Evropa v datech.

Běžně z domova či na dálku pracují čtyři procenta Čechů, tedy asi 206 tisíc lidí ve věku od 15 do 64 let. Vůbec nejčastěji podle projektu home office využívají pracující v Nizozemsku (14 procent, téměř 1,2 milionu lidí), Finsku (13,3 procenta) a Lucembursku (11 procent). Nejméně často pracují z domova Bulhaři (0,3 procenta) a Rumuni (0,4 procenta).

I podle Eurostatu využívají téměř ve všech evropských zemích práci na dálku častěji lidé ve věku od 40 do 59 let než ti ve věku do 39 let. Výjimku představují jen Slovensko, Estonsko a Makedonie.