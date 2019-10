Úrazy na pracovišti: kdy nemáte nárok na odškodnění?

„Především v technických provozech jsou velmi přísné požadavky na bezpečnost. Zahrnují nošení ochranných pomůcek, ale i přesné postupy. Pokud je zaměstnanec nedodrží a něco se mu stane, bere se ohled na to, že hrubě porušil své povinnosti a musí za to nést odpovědnost,“ upozornil Tomáš Beck ze společnosti Vindicia. Jako příklad hrubého porušení uvedl například obráběče, který si k práci nevezme povinné rukavice či lakýrníka, který se vyhýbá použití respirátoru.

„Manipulace s náčiním nebo vykonávání práce, která není náplní práce daného zaměstnance, ke které není proškolen nebo není tato práce nařízena zaměstnavatelem, se pracovníkovi může vymstít. Pokud se v takové situaci zraní, odškodné s vysokou pravděpodobností nedostane. Sám totiž nese zodpovědnost za to, že se dobrovolně, bez donucení a na vlastní riziko pustil do práce, ke které nemá kompetenci,“ uvedl Beck. Zároveň dodal, že je to především záležitost technických a manuálních oborů – pokud se zraníte ve chvíli, kdy za nestíhajícího kolegu píšete e-mail klientovi, problém to nebude.