SVJ už mohou opět hlasovat

Pokud má společenství ve svých stanovách rozšířenou možnost hlasování per rollam nad rámec zmíněného ustanovení občanského zákoníku, mělo i v době nouzového stavu nespornou výhodu a mohlo korespondenčním způsobem hlasovat, aniž by se vlastníci fyzicky sešli, a bez nutnosti prohlásit shromáždění za neusnášeníschopné.

Společenství, která tuto úpravu ve stanovách neměla, ale byla v posledních týdnech paralyzována. Hlasovat per rollam by nesměla ani s ohledem na vyhlášení nouzového stavu. Platnost takového rozhodnutí by totiž mohl kterýkoli z vlastníků napadnout právě s poukazem na to, že stanovy hlasovat mimo zasedání shromáždění neumožňují.