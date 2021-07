Střadatelé mají žně v realitních fondech

Takže věnují-li se bytům, tento rámec nepřekročí, stejně tak třeba, pokud jsou zacílené na logistické nemovitosti. Nejlépe se daří fondům budujícím výrobní a skladové areály. Výnos činí deset, sedmnáct i dvacet procent za rok, a dalece tedy přesahuje to, co ročně přinese v poměru k investované částce nájemní byt.

Tyto firmy cílí také spíše na investory od milionu výše, ale není to výslovná podmínka. Nepodléhají podmínkám ČNB, jaké mají fondy kvalifikovaných investorů, jsou to akciovky a pravidelně podávají zprávy svým akcionářům. Éra nemovitostního boomu jim rovněž přeje.

Některé investiční firmy dokonce lidem nabízejí, že si mohou koupit jen určitý podíl na konkrétním bytě, a podle toho dostávají podíl z výnosu z nájmu. O obsazenost nájemníkem se investor nestará, vše zajišťuje firma. Střadatel pak má i možnost si odkoupit od ostatních spolupodílníků celý byt. Investice do realitních investičních firem a fondů vkládají většinou rodiny a jednotlivci, kteří mají již zajištěné své bydlení, obvykle přímo vlastní už nějakou další nemovitost. Investici do fondu berou jako část svého portfolia.

Výjimkou jsou nové platformy na bázi mobilních aplikací, které sbírají i po malých částkách sumu potřebnou na realizaci konkrétního projektu. Do nich vstupují i lidé, kteří investici „přes aplikaci“ berou jakou hru, zkoušku, kdy nemají moc co ztratit.

Funguje to podobně jako platformy na půjčky přímo mezi spotřebiteli.

Investování do nemovitostí se tak proti době před deseti dvaceti lety otevřelo mnohem více střadatelům.