Stavební spořitelny očekávají další dobrý rok

Podle prognózy Českomoravské stavební spořitelny (ČMSS) by stavební spořitelny v roce 2020 mohly uzavřít zhruba 530 tisíc nových smluv o stavebním spoření.

„Už v letošním roce by přitom stavební spořitelny měly úspěšně atakovat hranici 500 tisíc smluv, bude to nejlepší výsledek za posledních pět let. Očekáváme, že příští rok bude ještě o několik desítek tisíc smluv lepší,“ uvedl předseda představenstva ČMSS Tomáš Kořínek.