Růst cen nemovitostí nepolevuje. Pozor na podpojištění

„Klient neuvede podlahovou plochu všech podlaží – například si neuvědomí, že má zařízený suterén a vynechá jeho plochu. Zejména v případě totálních škod to pak samozřejmě chybí. Dále musí zvážit úroveň provedení stavby a standard vybavení domácnosti, což to hraje roli pro případ, že by si měl pořídit srovnatelné bydlení při pojistné události v budoucnu. Započítat by měl i vedlejší stavby na pozemku, a to adekvátní sumou,” připomněla Eva Svobodová z pojišťovny UNIQA.