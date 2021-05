Průzkum: Více než polovina Čechů má špatné zkušenosti s finančními společnostmi

Jak ukázal průzkum agentury Ema pro iniciativu Fér Fintech, na negativních zkušenostech klientů se podepsalo především to, že je banka či třeba pojišťovna nedostatečně informovala, nesdělila jim všechny informace, které pro své rozhodnutí potřebovali. Potvrdily to čtyři z pěti respondentů, kteří doplatili na nevhodný produkt či službu.

„To, že část české společnosti není ukázkovými hospodáři, je fakt, který se k lepšímu mění jen velmi pomalu. Určitě má smysl ve snažení o lepší finanční gramotnost pokračovat, jen si nemyslíme, že je to jediná cesta, jak zabránit uzavírání nekvalitních finančních produktů a služeb. Tlak by měl být vyvíjen především na samotné společnosti, aby to, co nabízejí, bylo transparentní a bez manipulativního marketingu,” doplnil Petr Volný z investiční crowdfundigové platformy Upvest, jednoho ze tří zakladatelů Fér Fintechu.