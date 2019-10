Průzkum: Současné středoškolačky očekávají o 7000 korun nižší mzdu než středoškoláci

Ukázal to výzkum o profesních stereotypech mezi 6503 studenty 127 středních škol, gymnázií a učilišť, který provedla společnost Trexima.

V oboru managementu a administrativy chlapci očekávají přes 41 000 korun měsíčně, zatímco dívky o 11 tisíc korun méně. Také v bankovnictví, pojišťovnictví a dalších finančních službách by podle chlapců měla mzda přesahovat 40 tisíc korun, podle dívek by to mělo být zhruba 32 tisíc.