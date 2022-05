Náhrada mzdy, když je zaměstnavatel v insolvenci, se má změnit

V současnosti tak musí učinit do pěti měsíců a patnácti dnů po podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení a zveřejnění této informace na úřední desce Úřadu práce. Nově to bude možné až poté, co soud oznámí zahájení insolvenčního řízení. Termíny pro uplatnění nároků zůstanou stejné.