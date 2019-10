Při koupi bytu si ohlídejte nedoplatky

„V době, kdy jsem předchozímu vlastníkovi bytu vydával potvrzení o bezdlužnosti, nic nedlužil. Zálohy měl zaplacené a termín celkového vyúčtování byl až za rok. To, že výše záloh neodpovídala realitě, za to já nemůžu. Pán měl obrovskou spotřebu vody a po přepočtu na osoby také vyšly nedoplatky na společné elektřině a službách v domě,“ tvrdí předseda SVJ.

Co se však stane v případě, že potvrzení SVJ bude chybné nebo neúplné? „V případě, že SVJ vydá potvrzení o neexistenci dluhu, případně potvrdí existenci dluhu v nižší než skutečné výši, přejde na kupujícího dluh pouze ve výši uvedené v potvrzení SVJ a dlužníkem ve zbývající výši zůstane dosavadní vlastník. To však neplatí, pokud by kupující o existenci věděl z jiného zdroje než z potvrzení SVJ, například by byl tento dluh uveden přímo v kupní smlouvě,“ popisuje advokát.