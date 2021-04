Přehledně: Kdy je vhodné využít advokátní úschovu peněz a kolik vás to bude stát

Změna vlastníka nemovitosti neproběhne ze dne na den, od podpisu kupní smlouvy do doby, kdy se vlastníkem nemovitosti stane nový majitel, proběhne minimálně 20 dnů. Zároveň ale musí být v den podpisu smlouvy podán i návrh na vklad do katastru nemovitostí.

Daných 20 dnů představuje zákonnou ochrannou lhůtu. Během ní, ale může jak prodávající, tak kupující návrh na vklad do katastru stáhnout, I sám katastr může návrh z různých důvodů zamítnout. Pokud je možné důvody k zamítnutí odstranit, dojde k prodloužení celé doby zápisu. Jsou-li ale tzv. neodstranitelné, katastr proces zastaví a kupující mnohdy nemá způsob, jak své peníze získat zpět.

„Především z tohoto důvodu existuje takzvaná advokátní úschova, díky níž nemusí kupující platit přímo na účet prodávajícího. To znamená, že kupující částku pošle na účet nezávislé třetí strany – obvykle advokáta, notáře nebo banky –, a až po úspěšném přepisu nemovitosti v katastru a doložení nového listu vlastnictví tato třetí strana částku uvolní na účet prodávajícího. V případě, že k přepisu nedojde, získá kupující své peníze zpět,“ upřesnil Jan Boruta ze společnosti FérMakléři.cz.

Výše odměny za tuto službu se neřídí žádným tarifem, advokát s klientem si ji společně dohodnou. Nejčastěji se cena pohybuje od tří tisíc do 20 tisíc korun a odvíjí se od výše částky určené k úschově. Například za úschovu pěti milionů korun počítejte zhruba s částkou od tří tisíc do osmi tisíc korun. Pokud byste ale k úschově využili notáře, cena za úschovu stejné částky je již fixní a činí 13 600 korun.

Jak dále dodal, je z jeho pohledu jednoznačně nejbezpečnější úschova bankovní, a to u velké tradiční banky.

Solidní realitka by vám proto tuto možnost neměla vůbec nabízet. Důvod je zřejmý, je to totiž soukromý komerční subjekt a s přijatou částkou může v podstatě libovolně disponovat. Pokud by došlo k jejímu krachu, můžete velmi snadno o peníze přijít.