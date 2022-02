Přehledně: Důležité daňové termíny pro letošní rok

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob je nutno doručit na místně příslušný finanční úřad do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Pokud je však daňové přiznání podáno elektronicky, potom se lhůta pro podání daňového přiznání prodlužuje na čtyři měsíce po uplynutí zdaňovacího období a v případě zpracování daňového přiznání daňovým poradcem se lhůta prodlužuje dokonce na šest měsíců po uplynutí zdaňovacího období.

„Základní termín pro odevzdání daňového přiznání za rok 2021 je tedy do 1. dubna 2022, v případě elektronického podání do 2. května a v případě zpracování daňového přiznání daňovým poradcem do 1. července 2022,“ doplňuje Ivanco.