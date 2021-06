Předkupní právo spoluvlastníka na podíl už jen omezeně

Získat alespoň nějaké peníze. Pro kupujícího to zase bývá podnikatelský záměr, že postupně například v činžovním domě vykoupí podíly levněji, než je cena na trhu, a získá alespoň větší polovinu či zcela rozhodující tři čtvrtiny na činžáku. To si už pak může podle svého „hlasovat“ o výši nájmů a krocích týkajících se správy domu.

Prodeje podílů dříve velmi ztěžovalo předkupní právo. Kdo podíl chtěl prodat, musel ho nejprve nabídnout ostatním spoluvlastníkům. Jenže ti mohli prodej snadno účelově shodit. Vedli jednání o ceně a poslední den oznámili, že to neberou. Mohli tak prodej blokovat, až zájemce „zvenčí“ ztratil zájem.

Zákonodárci v tom plavali. Nejprve předkupní právo nebylo víceméně stanoveno, pak ale přišel nový občanský zákoník a v tomto případě s platností od roku 2015 ho zavedl. A pak se přišlo na to, že hlavně v novostavbách to komplikuje prodej například garáží, které patří k danému bytu. Zmatek nad zmatek. Jak je to tedy dnes?