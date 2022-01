Práce se teď v Česku hledá dobře

Například v IT nezaměstnanost prakticky neexistuje. Bezmála 90 procent oslovených IT odborníků nehledá práci a ti, kteří se ohlížejí po jiné pozici, tak činí z důvodu vidiny lepšího výdělku nebo toho, že budou mít více volného času. Vyplývá to z průzkumu společnosti No Fluff Jobs, kterého se účastnilo téměř 800 Čechů ve sféře IT.