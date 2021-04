Pozemky setrvale zdražují, ceny letí vzhůru i na venkově

„Skokově narostly ceny v řadě horských oblastí, a to kvůli stavebním uzávěrám a nárůstu zájmu lidí o to, trávit dovolenou u nás. Registrujeme nákupy na investici v místech, která ještě donedávna stála stranou zájmu, ale mají potenciál turistického rozvoje,“ doplnil Meyer.

Pro jednotlivce to bylo velké sousto, pro mnohé firmy příliš pracné. Jedna z českých společností se ale do toho pustila. Investovala dalších 1,5 milionu do demolice kravínů a stále ještě nezasíťované pozemky dala do nabídky za 700 Kč/m2 s tím, že kupujícím nabízí i možnost zajistit výstavbu.