Pošta zdražila poukázky i doporučená psaní

„Důvodem jsou naše rostoucí náklady. Zdražení ale není dramatické, takže si nemyslím, že by lidé kvůli tomu přestali doporučené dopisy a poukázky posílat,“ řekl Právu mluvčí ČP Matyáš Vitík.

A jaké tedy konkrétně jsou nové ceny? Standardní doporučené psaní do padesáti gramů podražilo z dosavadních 44 na 47 korun, do 100 gramů z 52 na 55 korun. Za cenné psaní do 50 gramů teď musí platit odesílatel 55 korun.