PIN při platbě kartou nad 500 korun zůstává, banky zvýšení limitu odmítly

Zvýšení limitu, aby lidé nemuseli přicházet do styku s tlačítky platebního terminálu, přitom jednoznačně podporuje karetní asociace Visa. „Zvýšení limitu by lidem umožnilo nakupovat snadno a bezpečně bez nutnosti zadávat PIN kód,“ uvedl regionální manažer Visa pro Česko a Slovensko Marcel Gajdoš.

Podle evropské směrnice PSD2 přijaté v loňském roce by tuzemské banky mohly se souhlasem karetních asociací zvýšit limit pro bezkontaktní platby bez zadávání PIN ze současných 20 eur (v Česku platí 500 korun) až na 50 eur (zhruba 1400 korun).

Zvýšení limitu by pomohlo lidi chránit

Tuzemské banky, ale například i Garanční systém finančního trhu kvůli riziku případné nákazy koronavirem sice lidem doporučují, aby do pominutí nouzových opatření omezili platbu hotovostí na nutné minimum a upřednostnili bezkontaktní způsoby plateb, zvednout limit placení kartou bez PIN se ale obávají.

Podpořit zvýšení limitu se zatím nechystají Česká spořitelna, ČSOB ani Komerční banka (KB). „V tuto chvíli o zvýšení limitu neuvažujeme. Důvodem je především zvýšení rizika zneužití karty. V neposlední řadě by šlo o krok technicky náročný, který by vyžadoval zásah u každého z uživatelů terminálů. Podmínkou by byla také shoda na celém karetním trhu v ČR,“ sdělil Právu mluvčí KB Michal Teubner.