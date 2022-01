Paušální daň: Na přihlášení jen několik dní

Pro živnostníky to znamená méně papírování, nemusejí vyplňovat daňové přiznání a přehledy pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. U živnostníků s paušální daní také odpadají důvody pro většinu kontrol Finanční správy.

Poplatník, který se rozhodne vstoupit do režimu paušální daně, však ztrácí možnost například uplatnit slevu na poplatníka, slevu na manžela či manželku či slevu na invaliditu.

Paušální daň se tedy zdaleka nevyplatí všem. Hlavním důvodem je to, že se týká jen neplátců DPH, tedy jen OSVČ, které mají nižší roční obrat než milion korun.

„I kvůli současné rapidní inflaci, nejrychlejší od roku 2008, představuje takto stanovená hranice, jež je již tak poměrně nízká, stále zásadnější překážku pro vstup do režimu. Pokud by ČR ovšem získala od EU výjimku na zvýšení ročního limitu obratu, třeba na dva miliony korun, okruh by se mohl zvýšit až k úrovni počtu 200 tisíc OSVČ,“ věří Kovanda.