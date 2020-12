Pandemie ukázala na nové benefity, Češi chtějí příspěvky na snazší práci z domova

Například průzkum agentury Ipsos pro společnost myTimi ukázal, že polovina lidí na home office nezvládá oddělit pracovní povinnosti od těch osobních. Minimálně párkrát do týdne přitom nyní pracuje z domova třetina zaměstnanců.

Home office ovlivnil i poptávku zaměstnanců po nových benefitech, které by jim práci z domova usnadnily. Nejvíce by proto ocenili příspěvek na nový mobilní telefon nebo pracovní notebook (66 procent), benefit, který by jim pomáhal lépe zvládat práci (64 procent), a příspěvek na internet (55 procent).