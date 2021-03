Pandemie mění i preference u zaměstnaneckých benefitů

Mnoho provozoven, kde mohli zaměstnanci benefity využít, například kina, divadla, sportovní zařízení apod., je v důsledku vládních opatření zavřených. Firmy proto poskytování zaměstnaneckých výhod soustředí poředevším do oblastí, kde to podle nich nyní dává smysl, například se snaží zaměstnancům co nejvíce usnadnit práci z domova. Poskytují nové typy benefitů, mezi něž patří například příspěvek na práci z domova, příspěvek na donáškové stravovací služby nebo na virtuálního asistenta, který může za zaměstnance vyřizovat komunikaci s úřady a další úkoly.