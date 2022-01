Otcovská se prodloužila na dva týdny, přerušit ji nelze

Do konce loňského roku platilo, že na otcovskou musel čerstvý otec nastoupit během šestinedělí (tedy do šesti týdnů ode dne narození dítěte). Nově se v některých případech období nástupu prodlužuje. Pokud jsou dítě nebo jeho matka ze zdravotních důvodů hospitalizováni, období nástupu na otcovskou se prodlouží o dny pobytu v nemocnici, které spadají do šestinedělí. Pokud by v průběhu hospitalizace dítěte doba šestinedělí uplynula, může otec na otcovskou nastoupit po skončení hospitalizace, a to v období, které trvá tolik dnů, kolik trvala hospitalizace v období šestinedělí (nejdéle však do jednoho roku věku dítěte).