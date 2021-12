Ohlídejte si transakce na konci roku

Důležitou roli v dodržení termínu hraje jednak to, zda posíláte peníze do stejné banky, jako je ta vaše, případně do jiné tuzemské banky, nebo dokonce do zahraničí, ale zároveň i skutečnost, zda budete platit prostřednictvím internetového bankovnictví, nebo na přepážce banky.

Pokud má příjemce účet ve stejné bance jako vy a peníze mu budete posílat elektronicky, některé banky vám umožní zadat příkaz i „za minutu dvanáct”, resp. minutu před silvestrovskou půlnocí (např. Air Bank). Ovšem nespoléhejte na to a raději pošlete peníze během dne či večera, například Česká spořitelna požaduje příkaz zadat do 23.00 hodin, ale třeba ČSOB do 22.00 hodin či Komerční banka do 20.30 hodin, UniCredit do 20.00 hodin.