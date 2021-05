Odškodnění v trestním řízení? Jistotou je pojištění

„Je škoda, že poškozený nestačil výši škody řádně soudu doložit včas, aby měl celou patálii za sebou. Pokud by však měl chatu pojištěnu, škodu by mu v řádu týdnů uhradila pojišťovna a ta by pak sama vystupovala v trestním řízení proti pachateli s nárokem na úhradu škody, kterou poškozenému zaplatila. Vzhledem k tomu, že objasněnost vloupání do rekreačních objektů není příliš velká a pachatelé, pokud jsou zjištěni, se k úhradě škody většinou nemají, je pojištění objektu jistotou, která se určitě vyplatí,” dodal právník.