Odkládání peněz má smysl i po malých částkách

Lidé by podle Vaška měli hlavně myslet na nenadálé situace a vytvářet si pro ně finanční polštář, i když mohou spořit třeba jen po menších částkách.

Češi se v oblasti spoření pohybují na průměru EU, třeba proti USA si ale vedeme velice dobře. Aktuální situace a nejistota vedou k odložení utrácení a k větší tvorbě úspor, než tomu bylo v minulých letech. V kurzu jsou penzijní a stavební spoření, ale také investice do podílových fondů.

Jakékoliv odkládání peněz dává smysl, a to i v malých částkách, neboť pravidelné spoření je o disciplíně a klíčové je začít. Primárně je důležité myslet na nenadálé situace a vytvořit si pro ně finanční polštář. Následně je pak nutno zvolit střednědobé až dlouhodobé cíle, ke kterým je ale vhodné si doplnit představu, co hezkého si v budoucnu splním, tj. abych věděl, proč to dělám.