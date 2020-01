O manželské smlouvy je zájem, loňský rok byl rekordní

„Lidé si manželskou smlouvu nechávají sepsat hlavně kvůli ochraně před odpovědností za dluhy svého protějšku. A to jak před těmi, o kterých již vědí, tak i před těmi, které teprve mohou vzniknout. Smlouvou si určí, že po svatbě žádné společné jmění vůbec nevznikne, a nehrozí tedy, že když kvůli neuhrazenému dluhu partnera přijde exekutor, zabaví majetek i toho z manželů, který dluh nezpůsobil. V takových případech dříve rozhodovaly různé soudní instance různě, nicméně Ústavní soud ČR potvrdil, že manželská smlouva nedlužícího partnera ochrání,“ uvedl prezident Notářské komory ČR Mgr. Radim Neubauer.

Jak dále dodal, manželskou smlouvu podepisují i již sezdaní manželé, a to v případech, kdy jeden z páru začíná podnikat a nechce riskovat, že na případný krach doplatí i rodinní příslušníci, zejména pak jeho děti.

Pokud se svým protějškem manželskou smlouvu sepíšete, můžete ji nechat zapsat do veřejného seznamu listin o manželském majetkovém režimu. Výhodou je, že existenci takové smlouvy nemusíte ani vy, ani váš manžel či manželka dokládat třetí straně – ta je povinna si případnou existenci smlouvy v seznamu sama ověřit.

Vyplatí se to například v případě, že se jeden z páru dostane do exekuce. Exekutor je totiž povinen si zjistit, zda dotyčný, na jehož majetek chce exekuci vykonat, v seznamu figuruje. Pokud ano, musí být z exekuce vyjmut majetek, který výlučně patří druhému z manželů.

Pokud by smlouva v seznamu uvedena nebyla a exekutor by zabavil majetek i tomu z manželů, který jej má výlučně ve svém vlastnictví, na základě smlouvy je možné uplatnit jeho právo zpětně. A tomu lze zapsáním smlouvy do seznamu předejít.