Noví vlastníci nemovitostí musejí podat daňové přiznání

„Do konce ledna 2020 podávají daňové přiznání daňoví poplatníci, kteří nabyli nemovitost v průběhu roku 2019, samotná daň pro rok 2020 je následně splatná do konce května,“ upřesňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Vyplnění čtyřstránkového modrého daňového formuláře není složité a většina daňových poplatníků to zvládne sama, ve složitějších případech nebo z důvodu ušetření času a jistoty, že je vše správně, se lze obrátit na daňového poradce.

„Pokud jim ještě nějaké nemovité věci v působnosti krajského finančního úřadu zbývají, podají pouze dílčí přiznání na snížení své daňové povinnosti. V případě pozbytí všech nemovitých věcí podají na příslušný finanční úřad pouze oznámení o této skutečnosti,“ doplňuje daňová poradkyně společnosti KODAP Jana Melicharová. Jinými slovy, pokud jste svou nemovitost prodali či darovali, oznamte to finančnímu úřadu.

Pokud vyčíslená daň nepřesahuje pět tisíc korun, tak se platí jednorázově do konce května, jestliže je částka daně vyšší, tak je možné daň zaplatit ve dvou splátkách, první do konce května a druhou do konce listopadu.