Nemovitosti s neúplně zapsaným vlastníkem propadnou státu

Upozornila, že kdyby žena nedodala potřebné údaje, o své nemovitosti by přišla a vlastníkem by se přespříští rok stal stát.

Může jít – a často jde – o osoby, které už nežijí, zahynuly například v průběhu druhé světové války. Částečně se jedná o lidí, kteří zemřeli bez dědiců. V některých případech však dědicové existují, ale nemovitosti nebyly z nějakého důvodu do dědického řízení zahrnuty a jsou stále vedeny na původního majitele.

„Přestože to může vypadat, že do 31. prosince 2023 je ještě dost času, doporučuji prověřit včas stav svých nemovitostí a případné problémy začít řešit co nejdříve. Zamyslete se i nad tím, zda vaši předkové nevlastnili nemovité věci, které nyní ve vlastnictví rodiny nejsou. V seznamu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se dá vyhledávat podle katastrálního území i podle jména vlastníka,” dodala Šonková.