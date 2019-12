Návštěva Mikuláše letos přijde i na několik tisíc

Lidé se tak někdy snaží ušetřit tím, že se sejde více rodin s dětmi do jednoho bytu. „Za návštěvu dáme letos 1000 korun. Bude nás pět rodin, takže každou to vyjde na dvě stovky,“ řekl Právu 38letý Karel z pražských Vršovic. Ten dříve pro děti dělal Mikuláše sám, ale děti povyrostly a už by jej poznaly.

Kdo si na objednání Mikuláše vzpomene až dnes, bude muset sáhnout hlouběji do peněženky, případně se na návštěvě domluvit se známými v převleku. „V neděli jsem začal Mikuláše shánět, ale na číslech z inzerátů už to byl problém. Naštěstí kamarádka si uvědomila, že má známé, kteří to dělali už loni, a tak se domluvili. Dříve to pro nás dělali kamarádi, ovšem ne za peníze, ale za půl litru slivovice,“ dodal Karel.