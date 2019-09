Nájem lze zvyšovat i inflační doložkou

Ke zvyšování nájemného pak dochází automaticky, tedy pronajímatel nemusí nájemce k placení zvýšeného nájemného vyzývat, ovšem měl by tak učinit v rámci slušnosti, aby předešel budoucím problémům. Nájemce by se tedy neměl spoléhat na to, že když pronajímatel na zvýšení zapomene, stačí, pokud bude platit nájemné v původní výši. Ovšem ostražitý by měl být i pronajímatel, částky odpovídající rozdílu mezi zvýšenou a původní výší nájemného se promlčují v tříleté promlčecí době.