Na podání přiznání k dani z nemovitých věcí už zbývá jen pár dní

V loňském roce byl zájem o nemovitosti enormní, mnoho nových majitelů tak počátkem roku čeká daňová povinnost související právě s pořízením nemovitosti. Do 31. ledna 2022 musí podat přiznání k dani z nemovitých věcí (do roku 2014 daň z nemovitostí), samotná daň pro letošní rok je pak splatná do konce května.