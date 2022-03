Na podání papírového daňového přiznání zbývá už jen pár dní

matrika závisí na místní příslušnosti k finančnímu úřadu, viz Bankovní účty finančních úřadů;

Pokud přiznání nebude podáno do 1. dubna a za daňový subjekt jej podá k tomu zplnomocněný daňový poradce nebo advokát, je lhůta pro jeho podání delší, a to do pátku 1. července 2022.