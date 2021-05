Na platbu daně z nemovitosti je již jen pár dní

Do částky pět tisíc korun se daň platí najednou. „Pokud je částka vyšší, lze ji bez domluvy s finančním úřadem uhradit maximálně ve dvou splátkách. První polovina musí být uhrazena v květnovém termínu, druhá pak ve většině případů nejpozději do 30. listopadu,“ připomíná daňový poradce společnosti Kodap Vít Sedlák.

Lidé jsou o daňové povinnosti informováni tradičně formou složenky, kterou obdrží do svých poštovních schránek. Nejzazším termínem, do kdy by měla složenka doputovat do schránky, je podle Finanční správy 25. květen. To se netýká těch, kteří jsou přihlášení k zasílání informace prostřednictvím e-mailu či platí daň prostřednictvím SIPO.