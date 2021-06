Na jakou náhradu nákladů máte nárok při práci z domova

Zákon o daních z příjmů rozlišuje dvě kategorie výdajů – jednak náhrady za opotřebení vlastního zařízení či předmětů potřebných pro výkon práce. Do této kategorie lze zařadit právě stůl, židli, tiskárnu či počítač. A pak je to povinnost zaměstnavatele vytvořit pracovní podmínky pro výkon práce, což podle výkladu Generálního finančního ředitelství (GFŘ) právě zahrnuje i příspěvky na spotřebu energií, vody, plynu či plateb za internet.

„V tomto ohledu umožňuje zákon o daních z příjmů tyto výdaje paušalizovat do výše paušálu stanoveného zvláštními předpisy nebo paušálu uvedeného v kolektivní smlouvě, ve vnitřním předpise zaměstnavatele, v pracovní nebo jiné smlouvě za předpokladu, že výše paušálu byla zaměstnavatelem prokazatelně stanovena na základě kalkulace skutečných výdajů,“ vysvětluje Ivanco.

Jde-li o paušál za použití vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce zaměstnance, které by jinak byly odpisovány, uzná se jen do výše, v jaké by zaměstnavatel uplatňoval odpisy srovnatelného hmotného majetku při rovnoměrném odpisování v dalších letech odpisování.