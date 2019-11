Moje peníze jsou v bance v bezpečí, je přesvědčeno sedm z deseti klientů

Z průzkumu také vyplynulo, že každý druhý Čech se domnívá, že v současné době jsou jeho peníze v bance ve větším bezpečí, než tomu bylo před třiceti lety. Přesvědčeni jsou o tom především mladí lidé ve věku18 až 39 let, z nichž se v tomto smyslu vyjádřily dvě třetiny. Naopak zástupci starší generace ve věku 66 let a více jsou ohledně zlepšení bezpečnosti skeptičtí.

Už více než dvacet let mají klienti bank ze zákona pojištěny vklady v bankách, stavebních spořitelnách či družstevních záložnách. Pokud by peněžní ústav zkrachoval, lidé by o své peníze nepřišli, dostali by zpět své úspory až do výše 100 tisíc eur, tedy necelých 2,6 milionu korun.