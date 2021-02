Lidé šetří, výdaje omezily tři ze čtyř Čechů

Za dovolenou lidé nejčastěji ušetřili od 10 do 50 tisíc korun. Na útratách za jídlo v restauracích od začátku pandemie Češi ušetřili méně, nejčastěji do jedné tisícovky.

„V období finanční nejistoty by se měli na stáří připravovat spíše více než dříve, nikoli naopak. A to tím spíše, že ohledně budoucnosti státních důchodů si lidé nejsou jistí, s čím budou moci počítat. Jen pětina Čechů například věří, že důchody i nadále porostou stávajícím tempem,“ doplnil Rokos.

Optimističtí ohledně růstu důchodů jsou především mladí lidé do 26 let, věří tomu téměř třetina z nich.Mladí také více věří, že i v budoucnu bude obvyklé vyplácení jednorázových příspěvků pro seniory. S dalšími příspěvky, podobnými 5 000 Kč vyplaceným důchodcům plošně na konci roku 2020, počítá čtvrtina dotázaných do 26 let, ovšem méně než 18 procent respondentů z ostatních věkových skupin.