Lidé hledají v zaměstnání jistotu

Během svého profesního života změnilo pracovní obor 75 procent lidí, 49 procent v průběhu své kariéry a 26 procent ihned po studiu. Nejmenší chuť ke změně mají vysokoškoláci, zejména experti na informační technologie (IT) a inženýři, největší naopak ženy a zaměstnanci mladší 35 let.

Nejlákavějším oborem je informatika, do níž by rádi přešli lidé z většiny ostatních oborů. Atraktivní je i vzdělávání, výzkum a vývoj, management, logistika a marketing.

„Konkrétně do oboru informačních technologií nejčastěji přecházejí zaměstnanci z cestovního ruchu, administrativy či vzdělávání. Naopak z IT odcházejí pracovníci nejvíce do výzkumu a vývoje, marketingu či managementu. Na dělnické pozice zase lidé nejčastěji přicházejí z gastronomie a cestovního ruchu a dělníci obvykle odcházejí do logistiky a dopravy,“ upřesňuje přesuny na trhu práce Jitka Součková, marketingová manažerka Grafton Recruitment.