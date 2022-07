Levná jízda na elektrokoloběžce bez pojištění se může prodražit

Pro bezpečnou jízdu je třeba dodržovat pravidla, která ukládá provozní řád. V praxi však bohužel často dochází k jejich porušování. Jak upozornili odborníci ze Slavia pojišťovny, na uživatele se nahlíží jako na cyklisty, a to s veškerými právy a povinnostmi, které se toho týkají. Například s výjimkou dětí do 10 let věku nesmí jezdit po chodníku, přejíždět kolmo přes přechod pro chodce, a pokud jim bylo méně než 18 let, musí mít za jízdy nasazenou ochrannou přilbu.