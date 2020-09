Letošní dovolená? V Česku, do 30 tisíc a levnější než loni

Tři čtvrtiny Čechů trávili letošní dovolenou v Česku. Ti, co vyjeli do zahraničí, pak nejčastěji navštívili Slovensko nebo Chorvatsko. A jak utráceli? Devět z deseti dovolenkářů se vešli do 30 tisíc korun.