Kvůli válce na Ukrajině se o své finance bojí víc Čechů než kvůli růstu cen energií

V reakci na válku na Ukrajině jen třetina lidí neplánuje změnit způsob, jakým nakládá se svými úsporami. Necelé dvě pětiny lidí ale o tom uvažují. Ti, kteří už nějaké změny provedli, se nejčastěji rozhodli vybrat své peníze a držet je doma v hotovosti. V průzkumu to potvrdilo 13 procent Čechů a dokonce téměř pětina mladých do 26 let.

„Aktuálně investoři přistupují ke zlatu jako k bezpečnému přístavu a zvýšený zájem tlačí cenu drahých kovů nahoru. A nutno podotknout, že také cenu energií nebo například pšenice. Pokud by ale globální trhy zachvátily panické výprodeje v reakci na další eskalaci, nezůstalo by v první vlně ušetřeno patrně ani zlato. Pod tlakem potřeby hotovosti by investoři realizovali část zisků a byli nuceni zlikvidňovat aktiva. Stejně se to stalo i během začátku pandemie před dvěma lety, anebo během finanční krize v roce 2008,“ doplnil Patrik Hudec z Generali Fondu zlatého.