Koronavirus prověřil české peněženky, finance pod kontrolou má jen každý třetí Čech

Na základě zkušeností z posledních měsíců se proto Češi rozhodli více spořit a také se zaměřit i na to, za co utrácejí. Každý pátý proto hodlá pečlivěji než dosud zvažovat, za co peníze utratí. Přesně desetina rovnou omezí výdaje, které na základě nové zkušenosti vyhodnotila jako zbytečné, a čtyři procenta respondentů chtějí lépe plánovat své nákupy.