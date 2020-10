Klienti se přesouvají do onlinu, velké banky zavírají pobočky

Na druhou stranu je ale třeba zmínit, že Češi se do online bankovního prostředí ve velké míře přesouvali už před koronakrizí, ta ale jejich zájem o digitální bankovnictví ještě zvýšila, což potvrzují i samy banky.

„Trend, kdy se klienti stále více přesouvají do digitálního prostředí, ještě urychlil příchod pandemie koronaviru. Mobilní bankovnictví využívá o třetinu více uživatelů než v předchozím roce a počet online transakcí se meziročně zvýšil o 42 procent," přiblížil situaci v ČSOB mluvčí Patrik Mádle.

„Sledujeme nárůst využívání online služeb KB a to včetně klientů věkové skupiny 65+. Aktuálně si svůj účet z bezpečí a pohodlí domova obsluhuje více než 12 tisíc seniorů. Již od loňského jara sledujeme také zvýšený zájem o platby kartou u klientů věkové skupiny 65+. Během opatření proti koronaviru v 1. pololetí 2020 se užívání karet dále zvýšilo. Dlouhodobě tak roste i počet plateb kartou na internetu, například u věkové skupiny 65+ je meziroční růst více než 30 procent, v průběhu dubna až června byl dokonce téměř 40procentní," doplnil pro Právo Michal Teubner z Komerční banky.

„Zhruba každý třetí z našich klientů, který před pandemií preferoval hotovost, začal v průběhu jara platit kartou a využívat digitální bankovnictví. Třetina z této skupiny klientů je přitom starší 60 let," potvrdil i Filip Hrubý z České spořitelny.

V UniCredit Bank (banka má celkem 126 poboček) je od 12. října až do odvolání omezena pracovní doba poboček v Praze, ve Středočeském, Jihočeském, Libereckém, Královéhradeckém, Jihomoravském, Zlínském kraji a na Vysočině. „Tyto pobočky jsou otevřeny mezi 9.00 až 12.00 a 12.45 až 15.00. Ostatní pobočky zůstávají otevřené dle standardní otevírací doby. V případě, že by se situace zhoršila i v ostatních krajích, budeme na to reagovat,” doplnil Plocek.