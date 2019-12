Kdy je možné potomka z dědictví vyloučit

Ten, kdo závěť pořizuje, může v ní určit kohokoliv, kdo by měl jeho majetek dědit, tedy osoby – i právnické – mimo okruh jeho příbuzných, včetně manželky. Jsou ale výjimky, již představují děti, nezletilé i zletilé, a to bez ohledu na to, kdy a s kým byly (v různých manželstvích i mimo ně) zplozeny.